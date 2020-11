Nissa, Cordaro: “Brutta gestione a inizio stagione, poi Giammusso…”

“Come sapete sono uno che non ha peli sulla lingua e voglio cominciare dal ricordo più brutto. Dico la gestione societaria di inizio stagione. Tante chiacchiere, approssimazione, pochi fatti e atteggiamenti che non mi sono per nulla piaciuti”. A dirlo è Mariano Cordaro, attaccante della Nissa, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. L’esperto calciatore palermitano, intervistato dal sito ufficiale ha poi proseguito: “Poi fortunatamente Arialdo Giammusso ha preso in mano le redini della società ed è cambiato tutto – ha spiegato Cordaro -. Abbiamo cominciato a fare calcio sul serio e i risultati sono arrivati. Il ricordo più bello, sembrerà strano è il derby di campionato con la Sancataldese che ho vissuto in tribuna stampa perché squalificato. È stata una grande emozione sostenere i compagni, abbiamo cominciato male la partita passando in svantaggio e rischiando il raddoppio su rigore, poi la squadra ha avuto un grande scatto d’orgoglio, abbiamo pareggiato e non c’è stata più partita – ha concluso l’attaccante -. Solo la sfortuna ci ha impedito di vincere”.