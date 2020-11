Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto apprende l’ANSA, dovrebbe firmare questa sera l’ordinanza per ratificare il passaggio della Regione Abruzzo a zona rossa. La regione ha gia’ introdotto misure piu’ restrittive. Non sarebbero in arrivo per il momento ulteriori ordinanze relative ad altre Regioni. (ANSA).