Palermo, Boscaglia: “Siamo in evoluzione, col Potenza squadra top”

“Siamo in evoluzione, soprattutto sul piano fisico. I giocatori hanno già capito cosa chiedo: assoluta disponibilità verso i compagni, intelligenza durante le gare e continuità”. A dirlo è Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, parlando dell’attuale momento che sta vivendo la squadra rosanero. Saraniti e compagni, infatti sono reduci da tre successi consecutivi: “Ora c’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi ma non abbiamo ancora fatto nulla – ha sottolineato Boscaglia -. Dobbiamo ripeterci partita dopo partita”.

Ultima vittoria in ordine di tempo quella ottenuta in casa contro il Potenza per 1-0: “Abbiamo dimostrato maturità. Abbiamo saputo superare le difficoltà iniziali, non abbiamo mai sprecato un pallone né perso la nostra fisionomia”, ha concluso Boscaglia.