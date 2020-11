Reginaldo: “Non siamo inferiori a nessuno”

CATANIA – Mercoledì, dopo quattro gare, il Catania è tornato alla vittoria. Il club rossazzurro non si sente inferiore alle prima della classifica e vuole lottare fino alla fine.

“L’organico – dichiara Reginaldo ai microfoni di Telecolor – è stato rinnovato quasi per intero e ci vuole del tempo. La società ha fatto acquisti importanti e abbiamo dovuto fare i conti con diversi infortuni. Devo dire che la squadra, nonostante i problemi, si è comportata benissimo. Non siamo inferiori a squadre come Bari, Teramo e Ternana”.

“Con la squadra al completo, avendo a disposizione anche chi subentra, che poi è più importante di chi gioca, sono certo – conclude l’ex calciatore della Fiorentina – che daremo filo da torcere a tutti. Abbiamo affrontato anche il Palermo, che adesso ha vinto tre gare di fila. La Vibonese era imbattuta fuori casa ed ha piegato la resistenza di squadre importanti”.