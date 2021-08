La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, fino alle 24 di domenica.

PALERMO- La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, fino alle 24 di domenica. Domani il livello di allerta per la città di Palermo è arancione. E’ quanto si legge in una nota del Comune. (ANSA).