Orizzonte Catania, domani sfida in casa della RN Florentia

CATANIA – Riparte il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile iniziato due settimane fa con la prima giornata, nella quale l’Ekipe Orizzonte ha battuto 26-9 la Vela Nuoto Ancona tra le mura amiche della Piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria (CT).

Le catanesi torneranno in campo domani, domenica 22 novembre alle 18:30, nel match del secondo turno del Girone B in programma in casa della RN Florentia.

Le rossazzurre vanno a caccia di altri tre punti, per consolidare ulteriormente la posizione in classifica, e avranno la formazione quasi al completo grazie al rientro di Valeria Palmieri, che ha smaltito l’infortunio all’occhio che non le aveva permesso di scendere in campo per l’esordio nel nuovo campionato.

Non ci sarà solo Arianna Garibotti, tornata però negativa al Covid-19 già da alcuni giorni, ma impegnata nella ripresa della preparazione che le permetterà di tornare ufficialmente in campo già nei prossimi giorni.

Morale alto quindi in casa Ekipe Orizzonte alla vigilia della nuova sfida, come trapela anche dalle parole del coach delle etnee: “Abbiamo ritrovato la nostra normalità – dice Martina Miceli – e di questo siamo molto contente. Stiamo riuscendo a gestire molto bene e con la massima sicurezza e attenzione l’emergenza che tutti stiamo vivendo, mantenendo sempre estrema prudenza. Per questo dobbiamo sempre ringraziare Zurria, Torre del Grifo e la Brizz, perchè con la loro collaborazione stiamo riuscendo ad allenarci in modo quasi ottimale. Abbiamo quindi tutte le carte in regola per disputare una buona partita, anche se sicuramente abbiamo anche tanto bisogno di giocare. Siamo ancora molto arrugginite e ci mancano gli automatismi. Però c’è grande voglia, abbiamo un ottimo gruppo ed è un piacere allenare e vedere insieme le nostre ragazze. Affronteremo questa trasferta proprio con il forte desiderio di stare insieme”.