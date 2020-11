Saturnia Aci Castello, sfida contro Galatina: si va alla ricerca del riscatto

La partita numero 6 del campionato di Volley Maschile di SerieA3 Credem Banca per Sistemia LCT Saturnia Aci Castello sarà una partita, in casa, dalle grandi novità.

Il match in programma per le 18 di domani, domenica 22 novembre, a Catania, contro Efficienza Energia Galatina, si disputerà infatti al Pala Arcidiacono, di proprietà del Cus di Catania e non al palasport di Corso Indipendenza. I biancoblu abbandonano il PalaCatania, seppur temporaneamente. Nel palasport catanese, simbolo della pallavolo,

non ci sono le condizioni che garantiscono una continuità di gioco anche alla luce delle piogge previste per i prossimi giorni, la preoccupazione di infiltrazioni e di pioggia sul taraflex rimane oggettiva in attesa della riparazione del tetto della struttura. Si trasloca quindi al Pala Arcidiacono di via Santa Sofia, dopo l’ok della Lega Pallavolo che nei giorni scorsi ha inviato un suo dirigente in Sicilia per testare il nuovo campo da gioco. Le partite in ogni caso saranno a porte chiuse, viste le disposizioni in tema Covid-19.

Intanto, gli allenamenti proseguono e analizzando il percorso biancoblu dalla partita ad oggi, la squadra, nonostante l’unica vittoria, su cinque partite giocate, continua la sua crescita. “La squadra è giovane, ma i numeri non mentono e dicono una cosa: i ragazzi stanno crescendo. In questo momento siamo primi per numero di ace e il nostro numero 14, Ulrik Dahl, è secondo nella classifica punti – ecco le certezze di coach Mauro Puleo – i margini di miglioramento ci sono e il Campionato è ancora lungo”.

Tra l’altro il gioco fino ad ora sta favorendo i biancoblu: “Rispetto alla maggior parte delle squadra del girone abbiamo disputato tutte le partite in calendario. La continuità di gioco ci permette di crescere ulteriormente”.

Riguardo al match di domani: “Ho classificato le partite del Campionato in diversi colori, in base al livello degli avversari: verde, giallo e rosso. Quella contro Galatina sarà una di quelle partite da bolline rosso. Si tratta di una squadra con giocatori che vengono da categorie superiori costruita per vincere il campionato, d’altronde lo dicono anche i numeri: hanno ottenuto già 3 vittorie da 3 punti”.

Contro di loro Saturnia Aci Castello si prepara con le sue armi migliori, a cominciare dalla battuta. La partita di domani sarà in diretta sulla pagina FB di Saturnia Aci Castello.