Palermo, ancora fermi ai box Palazzi e Corrado

CALCIO - SERIE C

Il terzino e il centrocampista sono ancora fermi per infortunio. Peretti ieri è tornato ad allenarsi

PALERMO – Il Palermo si prepara alla sfida contro la Turris, in programma mercoledì 25, alle 15, al “Barbera”. La squadra rosanero dopo un piccolo tour de force, ha avuto modo di allenarsi con una settimana “tipo” e recuperare qualche pezzo.

Boscaglia ieri ha rivisto in campo Peretti, uscito alla fine del primo tempo contro il Potenza. L’ex Verona, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, non ha preso parte alla partitella e nei prossimi giorni verranno fatte ulteriori valutazioni per scongiurare altri problemi.

Ancora fermi il terzino di scuola Inter Corrado e il centrocampista ex Monza Palazzi, che potrebbero rientrare per la sfida contro il Monopoli in programma domenica 29.