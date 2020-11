Acireale, De Felice: “Finalmente si ricomincia. Sono pronto”

“Finalmente si ricomincia. Non poteva esserci notizia più bella. Allenarsi senza giocare stanca”. Non vede l’ora di tornare in campo Francesco De Felice, attaccante dell’Acireale, commentando l’ufficialità della ripresa il prossimo 6 dicembre: “A parte qualche under che ha avuto problemi fisici tutti gli altri siamo a disposizione del tecnico – ha proseguito il centravanti ai microfoni de La Sicilia -. Tra due settimane saremo tutti pronti”.

“Mi sto trovando benissimo, il gruppo è unito e ci vogliamo bene – ha concluso De Felice -. Nelle prime uscite non ho giocato tanto, poi ho segnato a Messina e qualcosa è cambiato. Nelle ultime 3 gare ho siglato 4 reti e ho trovato il ritmo. Alla ripresa spero di trovare più spazio”.