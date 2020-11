Brucia abusivamente cento chili di rame: arrestato a Piana degli Albanesi

PALERMO – Ha bruciato le guaine di cento chili di cavi di rame nei pressi del lago di Piana degli Albanesi, che ricade nell’Oasi naturale istituita nel 1999, e così un romeno di 37 anni, domiciliato a Palermo, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso, insieme a tre connazionali, a dare fuoco ai cavi. Tutti e quattro sono stati multati anche per la violazione delle misure anti-Covid contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso, poiché si trovavano al di fuori del proprio comune di residenza. I cavi sono stati sequestrati. L’arresto del romeno è stato convalidato questa mattina dal Gip di Palermo. (ANSA).