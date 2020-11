Covid -19, prorogata la chiusura di tutte le scuole a Mascali

MASCALI – Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, richiamando una precedente ordinanza del 10 novembre scorso, con la quale si disponeva la sospensione dell’attività didattica scolastica in presenza su tutto il territorio comunale nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, ha confermato il provvedimento, prorogandolo sino al 4 dicembre 2020, in ragione della permanenza dei casi da contagio Covid, così come risulta dalle comunicazioni dell’Asp.

Resta in facoltà dei Dirigenti scolastici disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero necessari per svolgere attività in presenza.