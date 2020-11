Covid, l’esperto: “Abbiamo raggiunto il plateau dei contagi”

“Le tendenze che stiamo osservando da 2-3 settimane ci vengono confermate dai dati di oggi: si può dire che è stato raggiunto il plateau dei contagi. Il plateau è il raggiungimento di un equilibrio della curva epidemica”. Lo ha detto all’ANSA Giovanni Corrao, professore ordinario di Statistica medica all’Università Milano Bicocca e past president della Sismec, Società italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica. “I numeri che abbiamo osservato con i modelli matematici sono stati ballerini giorno per giorno, ma anche a essere cauti l’equilibrio è stato raggiunto. Per fine novembre è atteso il plateau dei ricoveri in terapia intensiva e per la prima settimana di dicembre il plateau dei decessi”, ha concluso. (ANSA).