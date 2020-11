FC Messina, Carbonaro: “Stiamo passando periodo particolare”

“Nonostante la mia uscita dal campo con le stampelle sono fiducioso. Farò la risonanza così avremo il quadro clinico completo su questo mio infortunio”. Paolo Carbonaro, attaccante dell’FC Messina, prova a tranquillizzare società e tifosi dopo aver abbandonato il campo di allenamento per via di un infortunio. Intervistato dal sito ufficiale il centravanti ha poi proseguito: “Stiamo passando un periodo particolare, ma non vediamo l’ora di uscirne al più presto e non fermarci più – ha affermato Carbonaro -. Giocare ogni tre giorni? Cambieranno sicuramente i piani delle società, ma per quanto ci riguarda, questo cambio di programma, ci preoccupa in maniera relativa visto che abbiamo una rosa abbastanza ampia”, ha concluso l’attaccante palermitano.