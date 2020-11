Ok ai progetti del servizio civile al Comune di Petralia Soprana

PETRALIA SOPRANA – Approvati i progetti di servizio civile del Comune di Petralia Soprana che si terranno nel 2021. Entro la fine dell’anno corrente sarà pubblicato il Bando di selezione di 18 volontari. A darne notizia è l’assessore Aurelia Lo Mauro che ha seguito le varie fasi progettuali messe in atto dell’Associazione TecnoStaff con la quale il Comune di Petralia Soprana ha sottoscritto un contratto di impegno e responsabilità per accedere al sistema del Servizio Civile Universale in qualità di Ente di accoglienza. L’Associazione ha presentato due programmi di intervento denominati “ Insieme per la salute e il benessere” e Ambiente-Cultura-Informazione”, ai quali il Comune di Petralia Soprana ha deciso di aderire per n. 4 progetti, che hanno registrato rispettivamente punti 96,9/100 e 94,3/100 ( ovvero il 2° ed il 9° punteggio nella graduatoria nazionale) confermandosi tra quelli positivamente valutati e finanziati che si avvieranno nel 2021.

“Siamo soddisfatti – afferma il sindaco Pietro Macaluso – per l’obiettivo raggiunto che vede i nostri progetti tra i primi a livello nazionale anche quest’anno e per l’opportunità che daremo ai nostri giovani di fare un’esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale operando concretamente all’interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza. Un ringraziamento – continua l’assessore Aurelia Lo Mauro – va anche all’ufficio dei servizi sociali che ha contribuito all’ottenimento di questo risultato positivo che è anche una opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.”