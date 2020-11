‘Omicidio a colpi di spranga e zappa’: padre e figlio condannati a 30 anni

NARO (AGRIGENTO) – Condanna a 30 anni confermata, anche se i giudici della Corte di assise d’appello di Palermo hanno escluso l’aggravante dei futili motivi, per Vasile Lupascu, 45 anni, e il figlio Vladut Vasile, 20 anni. Per i giudici di secondo grado, entrambi sono gli autori del brutale omicidio, a colpi di zappa e spranga, dell’agricoltore trentasettenne Costantin Pinau, avvenuto a Naro (Ag) l’8 luglio del 2018. La rappresaglia – secondo quanto è emerso nel processo – sarebbe stata organizzata dopo la rottura di uno specchietto dell’auto di Lupascu padre. La pena è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato. L’esclusione dell’aggravante – unica modifica rispetto al verdetto di primo grado – non ha cambiato la pena inflitta. (ANSA).