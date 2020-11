PALERMO – Oltre l’1 per cento dei residenti nella città di Palermo è positivo al Covid, mentre i contagi in tutta la provincia superano quota diecimila. Lo dice il consueto report dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo, basato sui dati dell’Asp del capoluogo siciliano, che raccoglie i numeri del coronavirus in tutti i comuni della Città metropolitana. I dati sono aggiornati a ieri 22 novembre.

I casi in provincia

Nel Palermitano la ‘barriera’ dei diecimila contagiati è stata superata già il 20 novembre. L’ultimo dato, quello riferito a ieri, recita 10.834 persone col Covid in tutta la provincia. Ciò ha comportato un aumento dei positivi ogni mille abitanti, che ammontano a 8,71 nell’intero territorio provinciale. Un confronto con un report precedente, risalente al 3 novembre scorso, evidenzia come da allora questi valori siano praticamente raddoppiati.

I positivi a Palermo

Stando alla rilevazione i positivi a Palermo sono in totale 7.748, ovvero l’1,1 per cento della popolazione residente. Dal 18 novembre a ieri i nuovi contagi sono cresciuti a un ritmo di oltre 250 al giorno, con un picco di 372 casi scoperti nella giornata del 19 novembre. Nel capoluogo cresce quindi il dato dei positivi ogni mille abitanti, che ora si attesta a 11,78.

I centri ‘osservati speciali’

Quanto ai comuni in cui si rilevano 10 o più positivi ogni mille abitanti, esclusa la città di Palermo ammontano a dieci: Bolognetta (19,57 positivi ogni mille abitanti), Bompietro (19,31), Campofiorito (11,58), Castelbuono (11,08), Cefalà Diana (10,03), Ciminna (22,47), Marineo (11,26), Misilmeri (15,19), Torretta (14,36) e Villafrati (18,04). LEGGI IL REPORT COMPLETO