Protestano i fiorai davanti alla Regione: “Avete ucciso il settore”

PALERMO – Protesta dei fioristi davanti la presidenza della Regione siciliana, a piazza Indipendenza. Più di settanta persone si sono presentate con cuscini e corone di fiori con la scritta “avete ucciso il settore florovivaistico”. “Il settore sta attraversando momenti di grande difficoltà – dice Ignazio Ferrante, responsabile nazionale Assofioristi Confesercenti – I provvedimenti anti-covid della Regione stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza dei fioristi. E’ necessario rivedere alcuni passaggi delle ordinanze, fateci aprire, come accade nel resto d’Italia, anche nelle zone rosse. Nei negozi di fiori non si creano assembramenti – conclude Ferrante – abbiamo in magazzino merce che, di questo passo, rischia di andare al macero”. La protesta è scattata dopo la chiusura disposta anche per le domeniche e i festivi, la circolare diffusa dalla Protezione civile successivamente, infatti, permette soltanto ai fioristi che si trovano nei pressi dei cimiteri di lavorare: “E il resto delle attività? – Commenta Ferrante -. Tutta la categoria finirà sul lastrico se continuiamo così e se riflettiamo sul fatto che siamo stati avvisati venerdì delle chiusure, pensiamo a quanta merce abbiamo dovuto distruggere. Siamo qui per far valere i nostri diritti, come sempre il nostro settore è unito e pronto a lavorare sempre nel rispetto delle regole anti contagio”.