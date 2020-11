Turris, Fabiano: “Catania top, mercoledì pronti per il Palermo”

“Giocare mercoledì e domenica ci fa bene, ma il problema non è quello. L’unica cosa che rimpiango è il viaggio di ritorno dopo questa trasferta e quello per raggiungere Palermo”. Così Francesco Fabiano, allenatore della Turris, in vista del match di dopodomani pomeriggio contro il Palermo. Intervistato al termine del match pareggiato ieri per 0-0 col Catania Fabiano ha poi proseguito: “Nel primo tempo, soprattutto all’inizio, il Catania ci ha messo in difficoltà, però nel secondo tempo la Turris è uscita fuori alla grande, con autorità e penso che le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Però alla fine accetto sempre il risultato del campo perché il campo è sovrano. Abbiamo giocato quasi alla pari con un Catania che, al di la del blasone, ha una rosa di alto livello per qualità, per personalità e che resta dietro solo alle prime due. Per noi è un punto importante”.