Virtus Entella: esonerato l’ex Palermo Bruno Tedino

"Purtroppo non sono arrivati i risultati, anche per i numerosi infortuni che non ci hanno dato tregua"

Bruno Tedino non sarà più l’allenatore della Virtus Entella. A renderlo noto è stato lo stesso club ligure attraverso una nota in cui la società ha ringraziato il tecnico e il suo staff. “Tedino – spiega il presidente Gozzi – ha dimostrato di essere una persona dagli elevati valori morali come raramente mi è capitato di incontrare nel mondo del calcio e di avere doti professionali di grande spessore. Purtroppo non sono arrivati i risultati, anche per i numerosi infortuni che non ci hanno dato tregua. È stata una decisione molto sofferta, ma in questo momento serviva una scossa per invertire il pericoloso trend negativo – ha concluso il numero uno dell’Entella -. Auguro di cuore al mister e al suo staff le migliori fortune umane e professionali”.