Catania, problema attacco: “Possiamo fare meglio”

“I numeri dicono tutto: il Catania ha il terzo peggior attacco del girone meridionale della C: nove gol segnati, appenò tre portano la firma degli attaccanti”. Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando dell’attuale momento che sta attraversando la squadra etnea.

Due gol di Pecorino e un rigore di Sarao. Un reparto offensivo che quindi non riesce a sfruttare a pieno le occasioni create: “Speriamo di risolvere subito questo problema, concludiamo poco in porta, questo è noto – ha ammesso il vice di Raffaele, Gianluca Cristaldi -. Ma ci sono i presupposti per far meglio vista la qualità”

Tra gli attaccanti che si sono messi in mostra c’è Pecorino, che ha ampi margini di miglioramento: “Credo nel ragazzo, bisogna gestirlo con serenità e senza stress – ha concluso il secondo di Raffaele –, Pecorino ha buoni numeri”.