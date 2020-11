Covid, Confcommercio Catania: “Governo blocchi protesti”

CATANIA – “C’è il rischio concreto, che si materializzerà con la fine di novembre, e ancora, con la fine di dicembre, che i titoli emessi quando ancora non si era determinato il nuovo blocco delle attività vadano in scadenza, determinando un vero e proprio uragano di protesti. Non c’è tempo, bisogna intervenire oggi e non domani, altrimenti si rischia di vanificare tutti gli sforzi fin qui compiuti”. Lo afferma il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, chiedendo “al governo, come già avvenuto in precedenza, di bloccare i protesti per un congruo periodo, con la certezza che i nostri imprenditori sono i primi a voler onorare gli impegni, ma con la consapevolezza che, certo non per loro colpa, questo è divenuto oggi impossibile”. (ANSA).