Furto al ristorante giapponese: un arresto a Catania

CATANIA – La Polizia Ferroviaria di Catania ha tratto in arresto un uomo di 41 anni per il reato di furto aggravato. Gli agenti della Polfer sono stati allertati dal proprietario di un ristorante giapponese adiacente alla stazione centrale di Catania che si è rivolto alla Polizia dopo che un passante lo aveva avvisato che la porta a vetri del suo ristorante era infranta e semiaperta.

I poliziotti, ricevuta la segnalazione, si sono immediatamente recati presso l’esercizio commerciale dove hanno arrestato il quarantunenne che, nel frattempo, era stato trattenuto, fuori dal locale, dal cittadino che aveva dato l’allarme.

Dal sopralluogo effettuato, gli agenti hanno appurato che il ladro aveva forzato la porta dell’esercizio commerciale usando degli attrezzi da giardinaggio che il titolare aveva lasciato fuori dal locale per averli sempre a disposizione per la cura del verde antistante. Aveva poi tentato di aprire, forzandolo, il registratore di cassa ma, non riuscendovi, aveva deciso di asportarlo completamente. Una volta condotto negli Uffici della Polizia Ferroviaria, gli agenti della Polfer l’hanno perquisito, rinvenendo, in una tasca della sua giacca, il telefono cellulare del titolare del ristorante.

Gli accertamenti eseguiti hanno inoltre evidenziato che il quarantunenne era sottoposto alla misura della libertà provvisoria. Terminate le procedure di rito, su diposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato collocato presso una struttura di Aci Sant’Antonio cui era già in affidamento, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.