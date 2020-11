LND Sicilia, Lo Presti: “Spero che ripartiremo anche noi il 3 dicembre”

"Ci si sta muovendo, a livello nazionale, per portare un ulteriore contributo per quanto riguarda i tamponi"

“Anche noi dopo il 3 dicembre, spero, ripartiremo. Anche perché sarebbe incomprensibile che si muovano le squadre nazionali e le interregionali ma non le regionali”. A dirlo è Santino Lo Presti, presidente della Lnd Sicilia, in merito alla ripresa dei campionati: “L’obiettivo sarebbe giocare i recuperi il 13 ed il 20 – ha spiegato Lo Presti ai microfoni di Tris -. Ovviamente la sicurezza viene al primo posto, quindi la ripartenza avverrà con le giuste misure”.

Infine, il numero uno della LND Sicilia ha concluso: “Abbiamo messo a disposizione delle nostre società circa 100.000 euro, un aiuto per la situazione difficile che stiamo vivendo e rappresenta circa il 6/7 % del nostro bilancio. Ci si sta muovendo, a livello nazionale, per portare un ulteriore contributo per quanto riguarda i tamponi. Il nuovo protocollo dovrebbe prevedere l’utilizzo dei tamponi rapidi”, ha sottolineato Lo Presti.