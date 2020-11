No a vacanze sulla neve: ‘700 morti al giorno, parlare di cenoni è fuori luogo’

Nuovo Dpcm in arrivo per contrastare il Covid anche durante le festività

Se il trend dei contagi si conferma, a dicembre non ci saranno più zone rosse però non si possono consentire ‘tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio’ a cominciare da ‘vacanze indiscriminate sulla neve’: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il presidente del

Piemonte Cirio chiede di ‘trovare un punto di equilibrio, per esempio chiudere bar e ristoranti sulle piste’. Anche Toti e Zaia protestano e gli assessori dell’arco alpino chiedono che si fissi una data per l’apertura degli impianti. Duro il ministro per gli affari regionali Boccia: “Con 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori luogo”.