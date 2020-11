Pallacanestro Trapani sfida Monferrato: i convocati

Questo pomeriggio la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani (PalaConad, ore 18) contro la Novipiù JB Monferrato. Gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM l’accesso al PalaConad sarà inibito al pubblico e la gara si disputerà rigorosamente a porte chiuse. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Giorgio Lamia, Salvatore Basciano, Vlad Piarchak, Tommy Pianegonda, Luciano Tartamella, Hugo Erkmaa, Gabriele Spizzichini, Marco Mollura, Matteo Palermo, La’Marshall Corbett, Curtis Nwohuocha, Andrea Renzi.



Arbitri: CAPPELLO CALOGERO di PORTO EMPEDOCLE (AG); RAIMONDO

WILLIAM di SCICLI (RG); TARASCIO SEBASTIANO di PRIOLO GARGALLO (SR).