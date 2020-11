Saraniti: “Condannati a vincere. Vogliamo almeno i playoff”

“Avrei potuto sfruttare meglio le occasioni, è mancata un po’ di cattiveria. Stiamo facendo grandi cose – dichiara l’attaccante del Palermo Andrea Saraniti ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” -. Ci siamo ripresi i punti che abbiamo lasciato a causa del virus e dell’avvio incerto”.

“Il campionato – continua l’attaccante – è un po’ falsato, una settimana tranquilla ci serviva come il pane, ora non possiamo mollare. A Palermo siamo condannati a vincere. Il nostro obiettivo? Come minimo i playoff. Il gol per me è liberazione, se poi serve a determinare il risultato la soddisfazione è massima”.

Saraniti non ha paura delle concorrenti: “L’esperienza del virus ha lasciato un segno indelebile, però abbiamo imparato a conoscerci. Siamo lanciati, bisogna tenere la testa bassa e pedalare. Giocando così, il problema siamo noi, non gli altri, nel senso che dobbiamo tenere alti standard di rendimento”.

Saraniti ha qualche rammarico, quella Serie A che ha conquistato con il Lecce, ma che non ha vissuto da protagonista: “In qualcosa avrò sbagliato; ho contribuito alla promozione, Liverani mi ha dato fiducia, ma a quanto pare avevo fatto il mio tempo. Vuol dire che non ero pronto per il palcoscenico della Serie A. Sono ancora in tempo per la Serie A, non mi pongo limiti, potrei farcela tra un paio d’anni, mi basterebbero soltanto cinque o dieci presenze. Sarebbe la favola che si realizza”.