Trappeto nord, piove dentro casa. La denuncia del consigliere Anastasi

CATANIA – Acqua che si infiltra nelle pareti, gocce che cadono cadenzate dalle travi. Basta un temporale un poco più intenso che, all’interno dell’edificio di via Don Gnocchi 2 a Trappeto Nord piove dentro gli appartamenti. La denuncia è del consigliere comunale e capogruppo di Grande Catania Sebastiano Anastasi che sull’argomento ha già inviato due note all’Istituto autonomo case popolari.

La segnalazione

“Dopo un attento sopralluogo – scrive Anastasi – ho constatato che tutta la palazzina è interessata da abbondanti infiltrazioni d’acqua piovana che si riversa nelle abitazioni sottostanti e in tutto il corpo scala – denuncia Anastasi che evidenzia come, il perdurare della situazione, ammalori travi e pareti, causando condizioni di instabilità dell’edificio e pericolo per i residenti. “Per questo – aggiunge- chiedo un urgente incontro per eliminare le infiltrazioni”. La lettera è del 15 settembre 2020.

La nuova richiesta

La richiesta viene reiterata il 26 ottobre quando il consigliere scrive nuovamente all’Istituto autonomo case popolari, sollecitando l’intervento. “Non si è avuto il riscontro – scrive – dell’esecuzione dei lavori necessari alla bonifica della palazzina che versa ancora in condizioni disastrose. Con la stagione invernale, si teme un peggioramento delle condizioni strutturali pertanto si sollecita con estrema urgenza di intervento necessario a mettere in sicurezza i residenti”.