Tre rapine alla farmacia: scatta l’arresto per un trentenne

PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip presso il Tribunale di Palermo, Danilo Giusino, 30 anni, accusato di tre rapine (due effettuate ed una, l’ultima, tentata) ai danni di una farmacia nei pressi di piazza Campolo a Palermo. I colpi sono avvenuti il 7 settembre e il 17 settembre ed hanno fruttato 940 euro. Nell’ultima tentata rapina il giovane è stato messo in fuga dal dipendente. Giusino rintracciato a casa è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. (ANSA).