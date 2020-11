Assenteismo al comune: venti condanne e trenta assoluzioni

MESSINA – Il tribunale di Messina ha deciso 20 condanne e 30 assoluzioni in primo grado nel processo sui casi di assenteismo al Comune di Furci Siculo (Me). Gli indagati erano accusati di truffa e falso. Condannati ad un anno e 15 giorni per Filippo Andò, un anno e 1 mese per Grazia Andronico, Orazio Patanè, Domenico Gennaro; 1 anno e 2 mesi a Lucia Riggio, Maria Concetta Salicola, Carmelo Briguglio, Carmelo Caminiti, Monica Beatriz Foti, Antonietta Interdonato, Silvana Chillemi; un anno e mezzo a Maria Antonia Toscano, Antonino Triolo, Rosa Briguglio, Paul Manuli; 1 anno e 8 mesi a Carmelo Fasolo, 1 anno e un mese a Santa Lino, Nunziata Paccione; un anno e 4 mesi per Rosaria Sgroi; 1 anno e 10 mesi per Angelo Siti.

Tutti hanno la pena sospesa, e verrà stabilito in sede civile se dovranno risarcire la parte civile il comune di Furci Siculo. Assolti perchè il fatto non sussiste Roberto Sturiale, Agata Sturiale, Spinella Giovanni, Orazio Spadaro, Patrizia Santoro, Valentina Russo, Mariano Pino, Elisa Lombardo, Giovanna Interdonato, Domenica Venera Intelisano, Francesca Inglese, Carmela Crisafulli, Fabio Casablanca, Franco Giuseppe Cannavò, Maria Briguglio, Santi Rosario Briguglio, Basilio Bembale e Antonella Bongiorno, Domenico Finocchio, Francesco Foti, Claudio Crisafulli, Antonio Domenico Casale, Francesco Carpillo, Antonella Sebastiana Mauromicale, Concetta Gugliotta, Carmelina Gatto, Giuseppe Garufi, Horacio Elias Caminiti. Disposte anche alcuni assoluzioni parziali solo per alcuni capi di imputazione. L’indagine condotta dalla polizia che con telecamere nascoste registrò gli ingressi e le uscite dei dipendenti evidenziando la marcatura del badge in orari non conformi all’effettiva presenza in servizio