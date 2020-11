Boccia e i posti letto in Sicilia: “L’ispezione vicina a concludersi”

"Il ministero della Salute, in collaborazione con i Nas, ha avviato un'ispezione iniziata il 23 novembre e che dovrebbe concludersi tra oggi e domani".

ROMA- “Quello che è accaduto in Sicilia è oggetto di approfondimento. Il ministero della Salute, in collaborazione con i Nas, ha avviato un’ispezione iniziata il 23 novembre e che dovrebbe concludersi tra oggi e domani. Aspettiamo quelle valutazioni ma ribadiamo che i cittadini devono avere fiducia totale nelle istituzioni. I dati devono essere rigorosi e trasparenti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, durante il question time alla Camera rispondendo ad un’interrogazione sul caso Sicilia, dove ci sarebbero discrepanze tra i posti letto Covid disponibili e quelli comunicati dalla regione. (ANSA).