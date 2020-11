Boscaglia: “Potevamo fare meglio. Mancato solo il gol”

PALERMO – Una sconfitta pesante per il Palermo, che subisce, solo nei minuti finali il gol della Turris che torna in Campania con 3 punti.

“Ho visto una squadra che ha giocato con intensità e furore contro la Turris che ha fatto le barricate. Ho contato – dichiara Boscaglia in conferenza stampa – 7 palle gol per noi ed è mancato solo il gol perché loro non ci hanno impensierito. Dobbiamo essere più cinici e cattivi sportivamente parlando negli ultimi 16 metri. Possiamo prendere un gol dalla Turris, ma dobbiamo stare almeno 3 o 4 a zero per noi”.

“Se lo avessimo fatto noi il gol nel finale si starebbe parlando di un Palermo maturo. Il nostro torto è non aver fatto gol. Potevamo fare meglio. Dovevamo attaccare la profondità quando loro venivano a prenderci un po’ più alti”.

“I ragazzi – continua il tecnico – sono abbattuti ed è giusto che sia così perché hanno fatto una buona partita. La sconfitta non scalfisce le nostre certezze. Oggi l’episodio positivo avrebbe indirizzato la gara ed è successo a loro. Se facciamo gol diventa un’altra partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi che erano tristi perché quando si perde è gusto così. La prestazione c’è stata e io devo valutarla. Il risultato di oggi è bugiardo, a noi sarebbe stato stretto anche il pareggio”.

“Devo rivedere il gol. Eravamo tanti in area di rigore e abbiamo messo una palla centrale, quando fai questo è facile per i difensori ripartire spazzando. Loro sono ripartiti ed è stato quello il problema. Non dobbiamo cercare il colpevole, se fossimo stati sul 3-0 non sarebbe successo nulla”.

“Loro nel secondo tempo si sono alzati un po’ di più e questo non ci ha messo paura. Non ho visto la Turris, noi costruivamo e loro cercano di distruggere stando a terra e facendo entrare i sanitari. Oggi la difesa è stata altissima e non abbiamo concesso niente. La squadra ha difeso bene e riconquistando tanti palloni. Sono rammaricato per non aver centrato la vittoria. Dobbiamo migliorare sotto porta e nel passaggio finale”.