PALERMO – A distanza di un mese di costanti rilevazioni allarmanti, dal report dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo arrivano dati in controtendenza: per la prima volta cala il numero di positivi in città e in provincia. L’ultima elaborazione basata sui dati dell’Asp di Palermo, riferita a ieri 24 novembre, evidenzia una potenziale regressione del Covid fra gli abitanti del capoluogo siciliano e della Città metropolitana. Ma l’emergenza è tutt’altro che scongiurata, specialmente in alcuni Comuni, e la rappresentazione grafica della provincia è ancora colorata prevalentemente di rosso e arancione.

I casi in provincia

Ieri i contagi nel Palermitano sono scesi a quota 10.802, dopo essere arrivati a 11.126 nella giornata del 23 novembre. La ‘barriera’ dei diecimila casi era stata già superata giorno 20, e un calo dovuto al possibile raggiungimento di un picco non si era ancora verificato. Adesso l’ultima rilevazione nella provincia di Palermo registra 8,69 positivi ogni mille abitanti, contro gli 8,95 misurati appena il giorno precedente.

I positivi a Palermo

In calo anche i positivi a Palermo, che ieri erano in tutto 7.713. Il dato riferito al 23 novembre invece recita 8.013. Dopo una crescita dei casi di Covid al ritmo di oltre 250 al giorno, ieri è stato rilevato un “-300”. Così nel Comune di Palermo i positivi per mille abitanti scendono a 11,72 mentre il 23 novembre si attestavano a 12,18.

I centri in sofferenza

I comuni della provincia maggiormente colpiti dal virus, che presentano oltre dieci contagi su mille abitanti, al 24 novembre ammontano a undici escluso il capoluogo: Bisacquino (12,73 casi ogni mille abitanti, valore stabile), Bolognetta (16,67, in calo), Bompietro (20,08, in crescita), Campofiorito (14,89, stabile), Castelbuono (12,85, in crescita), Cefalà Diana (10,03, stabile), Ciminna (25,56, valore più alto e in ascesa), Marineo (11,26, stabile), Misilmeri (15,19, stabile), Torretta (12,73, in netto calo) e Villafrati (18,04, stabile). L’Ufficio statistica del Comune di Palermo precisa che non sono disponibili i dati di Ustica, mentre quelli relativi a Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela sono presenti nei sistemi dal 5 novembre. LEGGI IL REPORT COMPLETO