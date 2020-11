Gioventù Nazionale di Messina: Ragno presidente provinciale

MESSINA – Fabio Roscani, Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale, ha nominato Salvatore Ragno, 25 anni praticante avvocato, Presidente della Federazione Provinciale di Messina del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. La nomina, fortemente voluta anche dal coordinatore regionale di Gioventù Nazionale Dario Moscato, è espressione delle tante associazioni e dei tanti giovani della provincia di Messina che si riconoscono nei valori e nei principi della destra.

Certo del sostengo di tutta la deputazione territoriale, delle due coordinatrici Provinciali, On. Ella Bucalo ed On. Elvira Amata, e del coordinatore regionale On. Salvo Pogliese, il neo Presidente procederà immediatamente all’apertura dei circoli in tutto il territorio provinciale e a dare impulso alle iniziative politiche del movimento per ridare forza e dignità alla politica giovanile ed alle sue battaglie.

Salvatore Ragno, iscrittosi a Fratelli d’Italia nel 2013, ha iniziato a fare politica da giovanissimo, collaborando con la realtà giovanile che fa riferimento al Presidente della IV Municipalità di Messina Alberto De Luca e negli anni ha proseguito, coerentemente alle idee ed valori della destra, da semplice militante del movimento giovanile alla diffusione del messaggio di Giorgia Meloni ed a portare avanti le battaglie politiche di Fratelli d’Italia.