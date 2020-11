Il Coronavirus in carcere: ecco tutti i numeri in Sicilia

PALERMO- La situazione dei contagi dentro le carceri siciliane, alla data odierna, non sembra creare particolari allarmi. I protocolli sanitari prescritti a livello nazionale dal Presidente del DAP, Dino Petralia, e rivisti da Cinzia Calandrino, dirigente generale del PRAP Sicilia, la quale ha trasmesso il protocollo a tutti gli istituti penitenziari siciliani, hanno fatto sì che il contagio fosse davvero contenuto.

I casi di positività al Sars-Cov 2 sono davvero limitati e soprattutto seguiti come si deve: dall’uso massiccio di mascherine sia per il personale che per i detenuti, alla costante sanificazione dei reparti. A queste principali misure di sicurezza, in diverse case di reclusione, va aggiunta la creazione di reparti ad hoc dove vengono sistemati provvisoriamente i detenuti positivi ma asintomatici, i quali vengono seguiti direttamente dalle ASP provinciali.

La situazione più drammatica è stata, sinora, al carcere Pagliarelli di Palermo ma grazie al massiccio numero di tamponi rapidi messi a disposizione dall’assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, è stato possibile avviare un capillare screening (soprattutto del personale di polizia penitenziaria) che ha consentito il contenimento del contagio. Il Provveditorato Regionale sta guardando con attenzione, in questi giorni, la situazione nelle carceri di Catania ed Enna.

Tutti i numeri

Sono 107, alla data del 21 novembre, i detenuti nelle 23 carceri siciliane, che sono stati posti in isolamento precauzionale. Si tratta, nella gran parte dei casi, di detenuti che sono rientrati in carcere dopo un permesso esterno e, per precauzione, sono stati posti in isolamento in attesa di tampone come prevedono le norme di sicurezza anti covid-19. Questi 107 detenuti, sinora, sono tutti asintomatici. Ma nelle carceri siciliane ci sono comunque 19 detenuti trovati positivi al Covid 19.

Sono invece 51 gli agenti di polizia penitenziaria asintomatici che, attualmente, si trovano a casa in via precauzionale (poiché, ad esempio, sono venuti in contatto all’esterno con persone positive al Covid) e 24, invece, sono attualmente quelli fuori servizio perché sintomatici.

Nello specifico, per quanto riguarda i detenuti: