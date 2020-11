L’annuncio di Musumeci: “Da Ue 660 milioni per l’agricoltura”

PALERMO – “Abbiamo ottenuto dall’Ue sul Programma di sviluppo rurale (Psr), esteso al 2022, 330 milioni di euro per il 2021 e altrettanti per il 2022, somma che ci consente di potere intervenire per portare a esaurimento le graduatorie di alcuni bandi, a cui numerosi agricoltori avevano partecipato”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in video conferenza stampa con l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera e il dirigente del Dipartimento Dario Cartabellotta. Tra i vari interventi che saranno finanziati con queste risorse, Musumeci ha citato “un obiettivo che mi sta particolarmente a cuore: quella della viabilità rurale”. “In molte aziende agricole non si può andare perché le condizioni sono proibitive – ha detto Musumeci – Ecco, abbiamo già stanziato 20 milioni l’anno scorso, quest’anno all’interno di questa risorsa finanziaria stiamo impegnando 70 milioni di euro. Altri 80 mln andranno ai metodi dell’agricoltura semi-biologica”. La procedura tecnica per l’impegno dei nuovi fondi a disposizione sarà definita entro dicembre, ha aggiunto Musumeci. (ANSA).