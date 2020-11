Lavori di efficientamento energetico in tre scuole

TREMESTIERI ETNEO – Il Comune è stato ammesso a finanziamento ex comma 29 art 1 Legge 27 dicembre 2019 n.160, ottenendo l’assegnazione di 130mila euro per interventi destinati a opere pubbliche per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici.

La Giunta comunale, con delibera n. 71 del 26 ottobre, ha ritenuto utilizzare il contributo per gli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e in particolare per i plessi Immacolata 1, Immacolata 2 e la struttura di via delle Scuole. A questi ultimi si interverrà con lavori che riguardano la copertura dei tetti.

Dice il Sindaco Santi Rando: “I lavori sono già stati affidati e partiranno immediatamente”.

Pertanto il primo cittadino ha disposto con ordinanza in data odierna la chiusura dei plessi interessati già a partire dalla giornata di domani per un periodo di due settimane.

Il Sindaco Santi Rando afferma: “Ottenere finanziamenti è sempre grande motivo di soddisfazione perché è un risultato ottenuto grazie ad un meticoloso e complesso lavoro degli uffici e che consente di dare risposte concrete al territorio”.

Spiega Rando: “L’importanza dei finanziamenti ottenuti, soprattutto in materia di edilizia scolastica, è di tutta evidenza. Si è previsto di intervenire efficientando le coperture degli immobili in quanto, come è noto, la copertura, tra tutte le superfici esterne, è quella che disperde più calore durante la stagione invernale e attraverso la quale si manifesta il fenomeno del surriscaldamento nella stagione estiva”.

Sottolinea il primo cittadino: “Siamo contenti di poter oggi offrire un ulteriore contributo di miglioramento per i nostri plessi scolastici. Desidero complimentarmi con il nostro ufficio tecnico, nella persona del Dirigente Giovanni Naccarato, dell’Ing. Sangiorgio e del Geom. Sapienza, per il lavoro effettuato e per il risultato raggiunto”.

Infine conclude il sindaco Santi Rando: “Un ringraziamento speciale va alla Giunta e ai consiglieri comunali che si sono impegnati lavorando con gli uffici”.