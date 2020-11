Licata, Cannavò: “Promozione in C? E’ l’augurio che ci facciamo

“Se ho segnato così tanto in questi anni con questa maglia è chiaro che ho potuto farlo grazie anche ai miei compagni”. A dirlo è Antonio Cannavò, bomber del Licata, squadra che milita nel campionato di Serie D. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, il centravanti ha poi proseguito parlando del sogno promozione tra i professionisti: “Arrivare in serie C con questa maglia? Questo è l’augurio che tutti ci facciamo, perché questa piazza merita di giocare in categorie superiori e lo ha dimostrato anche l’anno scorso nella sfida con il Palermo quando c’era tanta gente allo stadio e veniva la pelle d’oca quando si usciva dal sottopassaggio”, ha concluso Cannavò.