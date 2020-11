Lo Presti lascia il carcere: domiciliari in comunità terapeutica

CATANIA – Dario Lo Presti, condannato in primo grado nel processo Stella Cadente per droga, lascia il carcere per scontare la misura agli arresti domiciliare in una comunità terapeutica. Lo ha deciso la terza sezione penale della Corte d’Appello di Catania dove si celebrerà il secondo capitolo giudiziario del procedimento che ha portato alla sbarra i signori dello spaccio di via Stella Polare nel cuore del rione Angeli Custodi, storica roccaforte dei narcotrafficanti del clan Santapaola Daniele e Salvatore Nizza. Non a caso è lì che hanno deciso di costruire la loro residenza.

La Corte d’Appello, dunque, ha recepito l’istanza del difensore, l’avvocato Gianluca Costantino, ed ha sostituito la misura cautelare. “Ritenuto il tempo trascorso in stato di detenzione e lo stato di dipendenza” dell’imputato, la Corte d’Appello non “ravvisa esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative all’accoglimento della richiesta”. Per questi motivi ha disposto il trasferimento dal carcere alla comunità terapeutica. La prossima udienza del processo di secondo grado è stata fissata per il 15 gennaio 2021.