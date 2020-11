Maltempo, sottopassi allagati: disagi nella zona sud della città

CATANIA – Sottopassi bloccati e strade allagate. Il temporale che ieri si è abbattuto su Catania ha provocato alcuni disagi alla viabilità, in particolare nella zona sud della città e nei territorio di Motta e Misterbianco.

Contrada Cubba

Alcuni sottopassi sono stati chiusi. Lo riporta la Protezione civile nella propria pagina Facebook. Dopo gli interventi di ieri, è stata “bonificata l’abitazione di Motta S. Anastasia via Terrenere”, mentre “il sottopasso adiacente il centro commerciale “Centro Sicilia” è stato liberato dall’acqua ed è quindi transitabile”.

Sottopasso bloccato

Ancora non transitabile il sottopasso di via Rosolino Pilo a Motta Sant’Anastasia. Al momento è transennato in attesa delle idrovore. “Anche le strade adiacenti il Centro commerciale “Porte di Catania” sono state transennate e pertanto la viabilità risulta limitata”