Paura ad Enna: crolla un tratto della vecchia strada provinciale

Non si registrano feriti, né danni ai mezzi

ENNA – E’ crollata nella notte ad Enna parte della sede stradale della vecchia SP28, conosciuta come la Panoramica, chiusa al traffico da un decennio per crolli. Il crollo è fortunatamente non ha fatto registrare nessun danno nè a persone nè ai mezzi del cantiere che dal luglio scorso si occupa dei avanti lavori di ammodernamento e consolidamento. Ad accorgersene sono stati stamane gli operai dell’impresa, la S.C.S Costruzioni edili Srl. Sul posto si è recato il direttore dei lavori, l’ingegnere Vincenzo Tumminelli, che ha informato il Commissario Straordinario dell’Ente, Girolamo di Fazio e l’ingegnere capo Giuseppe Grasso. I lavori continuano regolarmente e l’impresa dovrà adesso rivalutare il suo cronoprogramma Enna. (ANSA).