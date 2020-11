“Posto occupato” in Tribunale: l’iniziativa degli avvocati etnei

“La sua bellezza e la sua giovinezza sorridevano al mondo nel quale avrebbe vissuto. Poi, dalle sue mani è caduto il libro in cui non ha letto più niente”. La violenza sulle donne è un “mostro” che non risparmia donne di ogni strato sociale ed età. La violenza non è un “fatto privato” da nascondere o qualcosa di cui vergognarsi, ma un terribile abuso che deve essere denunciato senza esitazione, perché il silenzio è il miglior alleato dei propri carnefici. Accettare disparità e maltrattamenti, sottovalutando la violenza o ancora peggio perdonandola, è pericolosissimo: l’escalation dei comportamenti aggressivi è imprevedibile e può avere esiti tragici.

La battaglia contro la violenza dev’essere condotta soprattutto sul terreno dell’educazione e della condivisione culturale.Per questi motivi, la partecipazione degli Avvocati, sia come operatori di diritto, che come profondi conoscitori e divulgatori di sapere giuridico, assurge a ruolo indispensabile nella lotta contro il femminicidio.

Questa battaglia non può prescindere dal ruolo determinante degli uomini e delle donne dell’Avvocatura, che con il loro impegno e la propria solerte abnegazione garantiscono Ordine, Giustizia e Democrazia.La passione negli anni profusa dagli Avvocati nell’interesse delle categorie più deboli e indifese ha consentito, oggi, di poter sferrare un colpo ulteriore a quello che è diventato un cancro per la nostra società: le donne che amiamo (mamme, figlie, sorelle, nipoti, amiche, colleghe) spesso vivono in silenzio il dramma della Violenza, da parte di individui spregevoli, che esercitano su di esse abusi di ogni genere.

Chiunque abbia subito violenza deve imparare a riconoscerla e a percepire la gravità delle aggressioni, fisiche e psicologiche. Per questo, l’esperienza degli Avvocati, spesso protagonisti di battaglie estenuanti per la difesa delle donne, è un sapere che merita la condivisione più ampia, potendo così divenire megafono di ribellione per tutte quelle donne soggiogate dal proprio Tiranno.

Oggi, 25 Novembre 2020, mentre il mondo cerca un riparo sicuro, che lo protegga dall’aggressione del virus che dilaga feroce e che porta con sé gioie, amori, speranze, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, nella giornata internazionale per la eliminazione delle violenza sulle donne, vuole manifestare la propria vicinanza a quelle donne che non sorridono più, nella speranza che possano riprendere in mano quel libro caduto.