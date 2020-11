Termometri infrarossi, mascherine e visiere: scatta il maxi sequestro

PALERMO – La guardia di Finanza ha sequestrato 17mila mascherine protettive, 152 termometri infrarossi e 80 visiere protettive in diversi empori a Palermo tra la zona di corso Tukory e in provincia Partinico e Carini. In particolare gli investigatori del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi del Nucleo di polizia economico finanziaria hanno accertato in 4 negozi che le mascherine protettive, le visiere e i termometri erano stati posti in commercio senza documenti di conformità, titoli autorizzativi e certificazione CE. Sono state fatte multe per circa 320.000 euro. (ANSA).