Autopsia svela com’è morto Maradona, ma il legale accusa: ’12 ore senza cure’

Diego Armando Maradona è stato ‘lasciato solo per 12 ore’ dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui. E’ l’accusa lanciata dall’avvocato e cognato del campione argentino Matias Morla. ‘L’ambulanza è arrivata in ritardo di mezz’ora, un’idiozia criminale’. Alle 6.18 locali (le 10.18 italiane) sono state aperte intanto le porte della camera ardente nella Casa Rosada presidenziale di Buenos Aires dove si trova il feretro che contiene il corpo di Diego Armando Maradona, il campione morto ieri. Numerosi tifosi erano in fila dalla notte per omaggiarlo. Da oggi a sabato l’ultimo saluto. Insufficienza cardiaca acuta, provocata da un ‘edema polmonare acuto’, con

cardiomiopatia dilatativa: sono questi gli esiti dell’autopsia

preliminare effettuata sul corpo del ‘pibe de oro’.