Palazzolo: "Musumeci non ceda alle pressioni"

PALERMO – “Mi sembra più che evidente che nel centrodestra si sia più preoccupati dei posti in giunta che dei posti in terapia intensiva”. Lo afferma Giangiacomo Palazzolo, componente del Comitato promotore nazionale di Azione e sindaco di Cinisi (Palermo), in merito alle vicende che ruotano attorno alla mozione di censura all’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza.

“Parallelo al dibattito parlamentare sulla censura all’assessore – continua Palazzolo – si sta sviluppando una surreale e accesa discussione interna alla maggioranza di governo sugli equilibri di potere interni ed esterni alla giunta Musumeci. Ho idee di diverse dal presidente Musumeci ma mi auguro francamente che non ceda alle pressioni dei suoi alleati che vorrebbero in un momento così delicato e critico dell’emergenza sanitaria coinvolgerlo nel solito gioco di poltrone e strapuntini che serve solo a puntellare posizioni di potere e placare appetiti pantagruelici. Sarebbe – conclude l’esponente del partito di Calenda – francamente irresponsabile e indecoroso”.