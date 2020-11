Calci e pugni a un volontario della Croce rossa

CALTANISSETTA – Un volontario della Croce rossa è stato aggredito e picchiato da tre persone ieri pomeriggio a Caltanissetta. L’uomo, un 64enne in pensione, si era recato nel deposito della Cri quando i tre, approfittando di un momento in cui era rimasto da solo, si sono avvicinati e dopo averlo insultato lo hanno picchiato colpendolo con calci e pugni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo altri volontari che hanno attirato l’attenzione di agenti della polizia municipale che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto poco dopo è intervenuta anche una voltante della Polizia che avrebbe già identificato i tre aggressori.

Il volontario è stato medico nel pronto soccorso dell’ospedale e dimesso con una prognosi di sette giorni. “Condanniamo il vile gesto – ha detto il presidente della Croce Rossa, Nicolò Piave – purtroppo ad opera di soggetti che non hanno scrupoli nemmeno nei confronti di volontari che operano quotidianamente a favore della collettività più bisognosa. È chiaro che il gesto è riconducibile alla difficoltà incontrate dall’associazione nella gestione logistica del magazzino viveri in via Berengario. Le attività di carico e scarico, molto frequenti in questo periodo di pandemia, hanno fatto scaldare gli animi. Si condanna fortemente il gesto – aggiunge – ma va trovata una soluzione migliore per il carico e scarico delle merci della più grande organizzazione umanitaria della provincia, in quanto settimanalmente arrivano e partono merci e si deve bloccare il traffico in via Berengario. Massima vicinanza del consiglio direttivo e del comitato di Caltanissetta al nostro volontario che da oltre trent’anni collabora attivamente con l’associazione”.

