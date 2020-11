Deposito di droga scovato in uno stabile in disuso

CATANIA – Il controllo del territorio da parte della Polizia di Stato è uno strumento fondamentale e indispensabile per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. In questo periodo, la soglia dell’attenzione durante tale attività diventa ancora più alta non solo relativamente al controllo del rispetto della normativa sanitaria ma riguardo a qualsiasi forma di illegalità, evitando così che qualcuno posso sfruttare la situazione di difficoltà attuale per porre in essere attività contrarie alle legge. Ed è proprio grazie all’attento controllo del territorio che i poliziotti hanno sequestrato un piccolo deposito di droga pronta per essere spacciata: nella giornata di ieri infatti gli agenti hanno rivenuto 45 involucri di carta stagnola e 25 bustine di plastica contenti marijuana per un peso di 60 grammi. nel vano di una scala e nella tromba di un ascensore in disuso di uno stabile sito in viale Nitta nel quartiere Librino. La droga rinvenuta è stata poi sequestrata a carico di ignoti