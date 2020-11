Musumeci: “La censura? Una ogni due mesi… ma io proseguo il lavoro”

PALERMO – “Cosa accadrà oggi all’Ars? Se avessi la palla di vetro ve lo potrei dire. Aspettiamo gli eventi, è chiaro che questo rito si ripete ogni due mesi, pazienza: le cicale e le formiche, c’è chi canta e chi lavora”. Parlando con i giornalisti a margine della cerimonia per l’avvio delle opere di riqualificazione dell’ex ospedale militare di Palermo, Nello Musumeci torna così sulla mozione di censura messa in campo da Pd, M5s e Cento passi nei confronti dell’assessore alla Salute Ruggero Razza. Oggi a Sala d’Ercole ci sarà il secondo round, ma il governatore ostenta calma olimpica e dribbla con una battuta la domanda sulle tensioni interne alla coalizione: “Non mi occupo di tensione, non faccio l’elettricista”.

Le accuse pronunciate dall’opposizione ieri in Aula non sembrano avere scalfito la fiducia del governatore: “Il sistema è sotto controllo e non lo abbiamo mai perso di vista, neppure per un giorno”, rassicura mentre i Nas ispezionano gli ospedali di mezza Sicilia con il sottofondo delle sottolineature di chi, come il sindacato Cimo, evidenzia che le strutture controllate sono state proprio quelle senza problemi di posti letto. “I controlli li abbiamo chiesti e invocati – segnala Musumeci -, e speriamo continuino anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La collaborazione tra Regione e Stato si fonda anche su queste esigenze”.

Oggi, intanto, un nuovo confronto Stato-Regioni sulla classificazione in base agli ormai famosi fattori di rischio. Musumeci, che dopo l’inserimento della Sicilia in zona arancione accennò al sospetto di una decisione “politica”, oggi si tiene alla larga dalla polemiche: “Il dato del colore non ci appassiona. Per noi è importante sapere che tutto il sistema sanitario sia tenuto sotto costante monitoraggio. Il mio compito è quello di guidare la comunità siciliana fuori da questo tunnel nel più breve tempo possibile e so di poterlo fare”.