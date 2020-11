Turris, Primicile: “Complimenti ai ragazzi”

Il dirigente si complimenta con i suoi calciatori per la vittoria ottenuta in casa del Palermo

PALERMO – La Turris fa festa per la vittoria ottenuta nei minuti finali in casa del Palermo e allunga la propria striscia positiva di imbattibilità in trasferta che è cominciata lo scorso anno in Serie D.

Al termine del match Rosario Primicile, dg del club campano, ha parlato così del successo: “Faccio i complimenti a tutti, dal primo all’ultimo: non era facile sostenere in pochi giorni due trasferte in Sicilia e portare a casa quattro punti pesantissimi. È la vittoria di un gruppo coeso, votato al sacrificio”.

Durante la gara, in casa Turris, c’è stato un piccolo battibecco tra Di Nunzio e Pandolfi: “Dinamiche di campo che ci stanno – commenta Primicile-, Francesco incarna sul terreno di gioco società e tecnico e fa bene a pretendere sempre concentrazione alta da tutti fino alla fine. Pandolfi, se continua ad ascoltare chi ha più esperienza, avrà un grande percorso: già oggi sta dimostrando di valere categorie anche superiori. Mi piace poi sottolineare che oggi siamo partiti con sei undicesimi del gruppo dello scorso anno, cosa che avvalora il percorso che tutti insieme stiamo facendo e la determinazione della società nel voler trattenere fortemente calciatori che, per certi versi, sapevamo potessero rendere ancora di più in serie C. Penso ad esempio a Daniele Franco, penso ad un Da Dalt che si sta confermando elemento importantissimo, così come ai nostri giovani, vedi Esempio e Fabiano. Mi felicita enormemente, infine, anche il ritorno in campo di Giuliano Alma: non era facile entrare nel finale di una gara simile ed avere subito un impatto importante”.