Autostrada A-20 Palermo-Messina: demolizione di due cavalcavia

MESSINA – Dalle 7 alle 24 di domani e dalle 19 del 30 novembre alle 7 del primo dicembre resterà chiuso al transito il tratto autostradale Rometta – Milazzo, in entrambi i sensi di marcia, dell’autostrada Palermo – Messina per i lavori di demolizione di due cavalcavia, il n. 3 a km. 27,900, nel Comune di Spadafora, e il n. 4, al km. 29,339, nel Comune di Venetico, in seguito ad uno “stato di irrimediabile ammaloramento”. Lo rende noto il Consorzio autostrade siciliane. Le uscite obbligatorie a Rometta per chi viaggia in direzione Palermo e a Milazzo per chi viaggia in direzione Messina. (ANSA).