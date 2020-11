Catania, Noce: “Avellino squadra tosta, sarà una battaglia”

“La maglia del Catania per me è tutto. Ogni volta che entro in campo avverto un orgoglio incredibile. Spero di fare bene”. A dirlo è il difensore della formazione etnea, Mario Noce. Intervistato da La Sicilia, il classe 1999 ha raccontato cosa rappresenta per lui la squadra della sua città: “Vivo in rossazzurro l’undicesimo anno. Ho cominciato nel vivaio. Ricordo la final four con la Berretti nel 2016. Perdemmo ai rigori col Renate. Ma fu un’esperienza favolosa e devo ringraziare mister Pulvirenti per avermi permesso di crescere – ha concluso Noce -. Avellino? Sarà un’altra battaglia, cercheremo di vincerla”.